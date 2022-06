EU zet Rusland onder druk, Servië omarmt oude bondgenoot

Belgrado heeft de Russische invasie in Oekraïne in de Verenigde Naties wel veroordeeld. Maar het land weigert mee te werken aan sancties tegen zijn oude bondgenoot. Ook al wil Servië lid worden van de EU.

Daags voordat de EU-landen instemden met een verbod op de invoer van Russische olie kondigde Servië aan een driejarig aardgascontract met de Russen te zijn overeengekomen. Die deal leverde Belgrado een berisping van Brussel op. De Servische president Aleksandar Vucic sprak van een ‘zeer gunstige’ gasovereenkomst met ‘veruit de beste voorwaarden in Europa’. De populistische leider pochte dat Servië in de winter ‘slechts een tiende’ zal betalen van de prijs die andere Europese landen betalen.

Bezoek

Rusland heeft intussen de gasleveringen aan verschillende EU-landen stopgezet. Het landenblok wil de gasinvoer dit jaar met twee derde verminderen, maar een volledige boycot zit er vooralsnog niet in.

Om de vriendschappelijke banden tussen Belgrado en Moskou te onderstrepen, zal de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov naar verwachting binnenkort een bezoek brengen aan het Balkanland, meldden Servische media. De EU sprak op haar beurt de verwachting uit dat Servië ‘de banden met Rusland niet verder aanhaalt’.

EU-kandidatuur

Binnen Servië klinkt steeds luider de roep om de EU-kandidatuur te laten vallen. Een recente opiniepeiling wees uit dat 40 procent van de Serviërs ‘blij’ zou zijn als het land af zou zien van een poging om tot de EU toe te treden. In plaats daarvan zou een alliantie met Rusland moeten worden aangegaan. Lavrov zei tegen Servische media dat Moskou ‘er zeker van was dat Serviërs in deze situatie de verstandige keuze zullen blijven maken’.

Volgens kenners had Belgrado overigens niet veel keuze. De vorige gasovereenkomst met Rusland, die ook ver onder de marktprijs lag, stond op het punt te verlopen. Het land heeft in de nabije toekomst geen haalbaar alternatief. De afgelopen decennia heeft Servië Moskou geleidelijk bijna een volledig monopolie over zijn energiesector gegeven. Dat gebeurde door de aanleg van pijpleidingen die uitsluitend voor Russisch gas bestemd zijn. Ook werd het meerderheidsaandeel in olie- en gasbedrijf NIS verkocht aan de Russische energiereus Gazprom.