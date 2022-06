Financial Times meldt run op lng-tankers voor komende winter

Gashandelaren wereldwijd hebben grote moeite met het vinden van beschikbare tankers om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) mee te kunnen verschepen. Volgens de eigenaren van de schepen zijn bedrijven als Shell, het Franse TotalEnergies en Unipec uit China al volop bezig scheepscapaciteit voor komend winterseizoen te reserveren om de gekoelde brandstof te kunnen transporteren. Dat zorgt ook voor hogere prijzen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Door de sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne zijn met name Europese landen op zoek naar alternatieven voor Russisch gas.

Volgens onderzoekers van investeringsbank Clarksons Platou Securities stijgen de prijzen voor het charteren van een lng-tanker voor een jaar naar het hoogste niveau in tien jaar, namelijk 120.000 dollar per dag. Dat is ruim 50 procent meer dan een jaar eerder. De hausse komt vooral door de belofte van de Europese Unie om de afhankelijkheid van Russisch gas tegen het einde van het jaar met twee derde te hebben verminderd. Ter compensatie zullen tientallen miljarden kubieke meters lng moeten worden geïmporteerd.

Volgens de reders is TotalEnergies vooral actief met het zoeken naar tankercapaciteit om te huren voor een periode van drie tot vijf jaar. Dat is langer dan gebruikelijk. TotalEnergies zei tegen de krant geen commentaar te geven op marktgeruchten.

De stormloop op lng-schepen komt ook op het moment dat er nieuwe wereldwijde emissieregelgeving voor de scheepvaart in de maak is. Daardoor wordt het aanbod mogelijk nog minder. Oost-Aziatische scheepswerven hebben daarnaast moeite om snel genoeg nieuwe lng-tankers in de vaart te brengen.

De vraag naar moderne lng-tankers wordt volgens kenners vanwege de kostbare lading ook steeds groter. Oudere schepen raken uit de gratie omdat zij turbinemotoren gebruiken die worden aangedreven door de damp van lng. Daarmee gebruiken ze eigenlijk hun lading om vooruit te komen.