CNV: oudere werknemer heeft nog altijd moeite met vinden baan

CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt het bizar dat ouderen nog steeds weinig kansen op de arbeidsmarkt krijgen terwijl werkgevers ‘steen en been klagen’ over het gebrek aan personeel. En als ouderen al aan het werk komen, krijgen ze vaak een baan aangeboden op uitzendbasis of via een ander soort flexcontract. ‘Veel oudere werknemers hoppen van de ene naar de andere uitzendbaan. Zonder enige vorm van zekerheid. Deze groep verdient een vaste baan’, aldus Fortuin.

Ook mensen met een arbeidsbeperking komen volgens Fortuin moeilijk aan het werk, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Ook dit moet volgens hem anders. ‘Er staan op dit moment ruim een miljoen mensen aan de kant, die met enige investering zo aan het werk kunnen’, aldus Fortuin. Hij roept werkgevers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.