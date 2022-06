Zelenski: enig succes Oekraïense troepen in Severodonetsk

Oekraïense troepen hebben wat succesjes geboekt in de strijd om de stad Severodonetsk, maar in de hele oostelijke Donbas-regio is het afgelopen etmaal weinig verschoven. President Volodimir Zelenski heeft dat donderdag gezegd in zijn dagelijkse videobericht.

Zelenski dankte zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor zijn aankondiging raketsystemen te sturen. Hij sprak de verwachting uit dat ook andere bondgenoten met goed nieuws over wapenleveranties komen.

Het Britse ministerie van Defensie had eerder op de dag gemeld dat Russische troepen gestaag terreinwinst boeken in Severodonetsk, het laatste grote bolwerk in de provincie Loehansk waar de Oekraïners nog standhouden.

Controle

Wel hebben Russische troepen de controle over belangrijke delen van de grotendeels in puin geschoten stad overgenomen. ‘De situatie is moeilijk, maar het is beter dan gisteren’, zei de plaatsvervangend chef van de Oekraïense generale staf. Hij wees op de zeer bloedige straatgevechten in de stad.

Het Russische leger en de separatistische troepen die loyaal zijn aan Moskou zeggen dat ze op het punt staan de macht over te nemen in Severodonetsk. ‘Ons verzet is na al die maanden ongebroken’, aldus de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Malyar. ‘We zijn klaar voor een langdurige oorlog.’