Step gevonden in Landgraaf tijdens zoektocht naar vermiste Gino

In Landgraaf is donderdagavond een step gevonden die veel lijkt op die van het sinds woensdagavond vermiste 9-jarige jongetje Gino. Dat heeft een woordvoerster van de politie donderdagavond gezegd. Naar het jongetje wordt sinds woensdagavond intensief gezocht in Kerkrade, waar hij logeerde. Landgraaf ligt enkele kilometers van Kerkrade af.

De step is donderdagavond rond 20.30 uur gevonden bij een voetbalveld in Landgraaf. De politie onderzoekt of het inderdaad om de step van Gino gaat, zei de woordvoerster van de politie. De omgeving van de vindplaats van de step wordt afgezocht op sporen en aanwijzingen. De step lag in de buurt van een voetbalveld en een zwembad.

Inmiddels zoeken zo’n veertig vrijwilligers in een bos bij Kerkrade en een aangrenzende woonwijk naar het jongetje. Gino is afkomstig uit Maastricht en logeert bij zijn zus in Kerkrade, maar kwam woensdagavond niet terug na even buiten te zijn gaan voetballen. Op dat moment had de jongen volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvatten.