Fiat Chrysler in VS beschuldigd van gesjoemel met diesels

Aanklagers in de Verenigde Staten hebben de Amerikaanse tak van autofabrikant Fiat Chrysler formeel beschuldigd van criminele samenzwering. Het concern, dat is opgegaan in het fusiebedrijf Stellantis, zou jarenlang hebben gesjoemeld bij emissietests van zijn dieselauto’s.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie misleidde Fiat Chrysler toezichthouders door de ware uitstoot van 100.000 pick-uptrucks van het merk RAM en SUV’s van Jeep te verbloemen. Het gaat om auto’s gebouwd tussen 2014 en 2016. Naar verwachting bekent Fiat Chrysler schuld en betaalt het bedrijf een boete van 300 miljoen euro. Persbureau Reuters meldde eerder dat een deal daarover ophanden zou zijn.

In 2015 brak een groot schandaal uit rond dieselauto’s van het Duitse Volkswagen. Dat concern gebruikte jarenlang technologie die de stikstofuitstoot van dieselauto’s lager deed uitvallen bij tests in het laboratorium dan in het echte verkeer. Het bedrijf bekende uiteindelijk schuld en betaalde miljarden euro’s aan schadevergoedingen en boetes.

Renault

Ook andere bedrijven in de auto-industrie worden beschuldigd van fraude met dieselmotoren. Renault is in Frankrijk aangeklaagd om gesjoemel met uitstootgegevens. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, schikte in 2020 in Verenigde Staten voor 1,5 miljard dollar wegens vergelijkbare vergrijpen.

In december vorig jaar openden Duitse openbaar aanklagers ook een onderzoek naar medewerkers van de Franse PSA Group, gericht op de motoren in SUV’s van onder andere Citroën en Peugeot. Volgens zakenblad Wirtschaftswoche zou ook dat onderzoek om sjoemeldiesels draaien. PSA is het Franse deel dat is opgegaan in Stellantis.