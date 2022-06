Nederland vrijwel alleen in verzet tegen EU-identificatienummer

In Luxemburg praten de verantwoordelijke EU-bewindslieden vrijdag weer over de eID. Via een 'digitale portefeuille' op een smartphone of ander apparaat kunnen burgers zich hiermee straks in de hele EU identificeren en elektronisch documenten delen. In deze wallet-app kunnen dan zaken als een paspoort, rijbewijs, huwelijksakte of ander document veilig worden opgeslagen. Daarmee kun je dan overal in de EU een bankrekening openen, een hypotheek afsluiten of belasting betalen.

Kamer en kabinet willen alleen niet dat aan deze eID en portefeuille een identificatienummer wordt gehangen. De Kamer nam donderdag een motie van de ChristenUnie aan die het kabinet oproept zich te verzetten tegen de komst daarvan. Bijna honderd Kamerleden steunden de motie.

Veiligheid

"We vrezen om de veiligheid", zegt Van Huffelen over het verzet tegen het identificatienummer. Volgens haar zijn er ook alternatieven mogelijk. Daarbij wijst ze op de Nederlandse DigiD, waarmee ook al bij instanties in België kan worden ingelogd.

De meeste EU-lidstaten zijn voorstander van een Europees identificatienummer. Volgens de staatssecretaris vinden ze het makkelijk. "Het wordt ingewikkelder als landen met hun eigen nummers werken", zegt Van Huffelen. Naast Nederland hebben alleen Portugal en Duitsland zich tegen het identificatienummer uitgesproken.

Standpunt

Maar volgens de bewindsvrouw is de strijd nog lang niet gestreden. "We zitten nog vroeg in het onderhandelingsproces." Een aantal landen heeft volgens haar ook nog geen hard standpunt ingenomen. Ook zitten landen "gematigd" in het dossier.

Nederland kan het voorstel niet met een veto tegenhouden. Een meerderheid is voldoende om het voorstel goed te keuren. Van Huffelen denkt dat er pas volgend jaar over zal worden gestemd.