NAVO-chef: Westen moet zich voorbereiden op uitputtingsoorlog

Westerse landen moeten zich voorbereiden op een ‘uitputtingsoorlog’ in Oekraïne, waarschuwde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag in Washington. Hij deed zijn uitspraken nadat hij de oorlog had besproken met de Amerikaanse president Joe Biden.

‘We moeten voorbereid zijn op de lange termijn. Want wat we zien is dat deze oorlog nu een uitputtingsoorlog is geworden’, vertelde Stoltenberg aan verslaggevers.

Vanwege de Russische aanval, vrijdag honderd dagen geleden, willen Zweden en Finland lid worden van het militaire bondgenootschap. Turkije heeft echter als enige lidstaat bezwaar aangetekend, omdat de noordelijke landen Koerdische terreurorganisaties zouden steunen.

De NAVO staat hierover in contact met Ankara, zei Stoltenberg, met als doel een ‘eensgezind’ pad te vinden om Turkse zorgen weg te nemen. Zweden en Finland ondernemen zelf ook pogingen daartoe.