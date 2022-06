Akkoord moet freelancejournalisten eerlijkere vergoeding bieden

Om de kwestie was eerder veel te doen. Meerdere freelancers daagden DPG voor de rechter om hogere tarieven af te dwingen, want het bedrijf zou hen bij klussen aanmerkelijk minder betalen dan de ‘eigen’ journalisten. Uiteindelijk lukte het de vakbond om in overleg met DPG te komen tot een zogeheten werkcode, waarin afspraken over minimale tarieven zijn opgenomen.

Straks ontvangen zelfstandige freelancejournalisten bij een klus ongeveer twee derde meer dan een werknemer van DPG zelf zou verdienen voor datzelfde werk, met een minimum van 30 euro per uur voor startende journalisten. Hierbij is er rekening mee gehouden dat freelancers zelf kosten moeten maken voor onder meer pensioen, verzekeringen en ziekte. De basistarieven voor fotojournalisten in de regio worden daarnaast verhoogd naar 65 euro per opdracht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het doorberekenen van de inflatie.

Bij de vakbond wordt verheugd op het akkoord gereageerd, al moeten de afspraken nog wel goedgekeurd worden door de leden van de NVJ. ‘We hebben nu echt een stap gezet met DPG Media naar eerlijke tarieven en we denken dat dit een gunstige uitwerking heeft op de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer’, laat NVJ-secretaris Milen van Boldrik in een verklaring weten. De NVJ stelt daarbij tot de conclusie te zijn gekomen dat de rechtszaken tegen DPG kunnen worden stopgezet.