Kabinet mocht PostNL en Sandd geen vergunning geven

De fusie van PostNL en Sandd had niet goedgekeurd mogen worden door het kabinet. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die daarmee een eerdere uitspraak van de rechter in Rotterdam bevestigt.

De minister van Economische Zaken kan weliswaar een vergunning geven voor het samengaan van twee bedrijven als die fusie algemene belangen zou dienen die zwaarder wegen dan de beperking van de concurrentie. Maar in het geval van de twee postondernemingen had de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld dat een fiat voor de deal niet op zijn plaats was.

De minister is dan gebonden aan het oordeel van de toezichthouder dat de continuïteit van de landelijke postdienstverlening zonder de overname geen gevaar loopt, stelt het beroepscollege. En omdat er verder geen andere algemene belangen zijn genoemd die door de overname zouden worden gediend, is de vergunning daarmee ten onrechte verleend.

De zaak is opmerkelijk, omdat PostNL en Sandd al meer dan twee jaar één bedrijf zijn. Wat de concrete consequenties zijn van de vernietiging van de vergunning, is niet meteen duidelijk. Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog het beroep van PostNL tegen de weigering van de vergunning door de ACM.