IND: 2021 was uitdagend vanwege hogere instroom nareizigers

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) noemt 2021 in het donderdag gepubliceerde jaarverslag een uitdagend jaar, vanwege de coronacrisis, de crisis in Afghanistan en de instroom van meer nareizigers. Er waren 24.690 eerste asielaanvragen en 13.980 aanvragen van nareizigers, tegen 13.670 eerste asielaanvragen en 9300 aanvragen van nareizigers in 2020. In 2019 ging het om 22.530 eerste asielaanvragen en 6130 aanvragen van nareizigers.

De coronacrisis zorgde ervoor dat de instroom van asielzoekers in de eerste helft van het jaar relatief laag was. ‘Maar tegen de zomer, toen alle reisbeperkingen in de wereld werden opgeheven, steeg de instroom razendsnel’, zegt waarnemend directeur Asiel en Bescherming Joël Schoneveld. ‘Er kwamen veel meer mensen dan verwacht. Ruim 75 procent van de instroom vond plaats in de tweede helft van het jaar. Heel geconcentreerd dus.’

Van de 24.690 eerste asielaanvragen in 2021 heeft de IND er bijna 20.000 afgehandeld. Het lukte de medewerkers van de IND daarnaast om alle ‘oude voorraden’ asielaanvragen af te handelen, waardoor meer mensen een verblijfsvergunning kregen. ‘Zij konden vervolgens nareis van familieleden aanvragen, waardoor ook die instroom steeg. Vanwege de hoge instroom van asielzoekers en nareizigers is het al geruime tijd druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel.’ Uiteindelijk zijn de aanvragen van 12.780 nareizigers afgehandeld.

Afghanistan

Ook de crisis in Afghanistan zorgde er volgens de IND voor dat het een pittig jaar was. ‘Opeens waren daar 2500 extra Afghanen die we moesten behandelen. Met dezelfde capaciteit aan medewerkers. Soms zelfs minder, vanwege corona en alle beperkingen van dien.’

Vorig jaar waren er minder procedures bij de rechtbank over de beslissingen van de IND. Vermoed wordt dat corona hierin een grote rol heeft gespeeld. ‘Niet alleen zijn er daardoor minder aanvragen ingediend, ook zijn er door de rechtbanken minder zaken behandeld.’ Het ging in 2021 om 33.880 procedures, tegen 41.150 in 2020 en 54.940 in 2019.