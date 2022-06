Onderzoek: grensoverschrijdend gedrag oud-PvdA-Kamerlid Van Dijk

Het inmiddels vertrokken PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk heeft zich inderdaad schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat beperkte zich niet louter tot de privésfeer, in tegenstelling tot wat de politicus zelf beweerde. Dat staat in het onderzoek dat de PvdA had ingesteld naar aanleiding van meldingen van een aantal vrouwen over de PvdA'er. Ook heeft Van Dijk interne normen van de PvdA geschonden, laat de partij weten.