De politie heeft een AMBER Alert uitgegeven vanwege de vermissing van een 9-jarig jongetje uit Kerkrade. De politie zegt dat het kind in levensgevaar is en hield eerder op de dag al rekening met een misdrijf.

De jongen, Gino genaamd, is woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade.