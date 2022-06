Zeker 46 bedrijven aanwezig op banenmarkt Schiphol

Zeker 46 bedrijven hebben zich aangemeld voor de banenmarkt op luchthaven Schiphol. Daar is op 11 juni voor geïnteresseerden tijd om gesprekken te voeren met werkgevers. ‘Bij sommige bedrijven ligt het contract zelfs al klaar’, aldus Schiphol in een toelichting. Er zijn onder meer vacatures in de beveiliging, afhandeling van vluchten, schoonmaak en horeca.