Charles neemt militair saluut af voor koningin Elizabeth

Voor het eerst heeft prins Charles een hoofdrol gespeeld tijdens de jaarlijkse Trooping the Colour-parade. Hij nam in plaats van zijn moeder koningin Elizabeth het militair saluut af en inspecteerde de troepen. Ook prins William en prinses Anne waren daarbij aanwezig.

Tijdens de Trooping the Colour-parade toont traditiegetrouw een van de zogenoemde Household-regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - zijn kleuren aan de koningin, in dit geval aan prins Charles. Dit jaar waren de Irish Guards aan de beurt.

De parade wordt al sinds 1748 gehouden ter ere van een verjaardag van de Britse vorst en is sinds 1820 een jaarlijks evenement. Het evenement, dat dit jaar onderdeel is van de festiviteiten rond het jubileum van de koningin, die nu 70 jaar op de troon zit, wordt altijd in juni gehouden ondanks het feit dat Elizabeth in april jarig is. Dit jaar doen zo’n 1500 soldaten, gekleed in de bekende rode uniformen en berenvelmutsen, en 350 paarden mee aan de parade.

De koningin bleef vanwege haar broze gezondheid achter op Buckingham Palace waar ze op het balkon is verschenen.

Koets

Voor het eerst maakten de kinderen van prins William en Catherine deel uit van de parade. Prins George, prinses Charlotte en prins Louis reden per koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla mee naar Horse Guards Parade en terug naar het paleis. Meestal blijven de kleinere kinderen achter op het paleis en verschijnen ze alleen op het balkon.

In een tweede koets zaten prins Edward en zijn vrouw Sophie met hun kinderen en een derde rijtuig was er voor de hertog en hertogin van Gloucester en de echtgenoot van prinses Anne. Andere familieleden, onder wie naar verluidt prins Harry en zijn vrouw Meghan, volgden de ceremonie op Horse Guards Parade vanaf een balkon.

De parade vond dit jaar voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer in normale vorm plaats. De afgelopen twee jaar was er een kleine ceremonie op Windsor Castle achter gesloten deuren.