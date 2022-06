Franse diplomaten staken uit onvrede over regeringsbeleid

Franse diplomaten zijn donderdag in staking gegaan uit protest tegen het beleid van de regering van president Emmanuel Macron. Ze verwijten de regering dat die het belang van hun werk onvoldoende erkent en onterecht bezuinigt op de diplomatieke dienst en zo ook het aanzien van Frankrijk in de wereld schaadt.

Het is de eerste Franse diplomatenstaking in 20 jaar. Frankrijk heeft een van de uitgebreidste diplomatieke diensten ter wereld, met 1800 diplomaten en 13.500 ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken die voor de dienst werken. Franse regeringen proberen al jaren van de dure dienst af te komen. Sinds 2007 wordt er fors gesneden in de uitgaven en het personeelsbestand is daardoor met een vijfde gekrompen. Volgens de stakende diplomaten is er nu veel te weinig personeel en krijgen ze slecht betaald.

Tot ‘overmaat van ramp’ wil de huidige regering nog een stap verder. Ze wil de diplomatieke dienst per 1 januari 2023 eigenlijk opheffen en laten opgaan in een groter administratief geheel. Feitelijk wordt dan de speciale status van diplomaten afgeschaft en kunnen ambtenaren uit alle geledingen van de staat het land als diplomatiek medewerker vertegenwoordigen. De voormalige diplomaten kunnen straks ook als ambtenaar in Frankrijk worden ingeschakeld en ‘overal’ terechtkomen, bijvoorbeeld als ambtenaar op een ministerie dat zich niet op Buitenlandse Zaken richt of in functies in de departementen.