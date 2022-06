Benzineprijs ondanks accijnsverlaging dicht bij recordhoogte

De adviesprijs van een liter benzine is de afgelopen dagen hard gestegen in Nederland. Inmiddels heeft die bijna een recordhoogte bereikt, ondanks dat de accijns op 1 april nog is verlaagd. ‘De benzineprijs is met wel 10 eurocent gestegen in een week’, zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is volgens hem zeer uitzonderlijk.

‘Het kan best dat we de recordhoogte nog gaan aantikken’, denkt Van Selms. De oorlog in Oekraïne wordt heviger en dat is niet goed voor de oliehandel. Hij wijt de snelle stijging van de brandstofprijzen van de laatste dagen aan de Europese boycot van Russische olie. Daardoor werd olie een stuk duurder. Inmiddels zijn de olieprijzen weer wat gezakt na berichten dat Saudi-Arabië meer olie wil oppompen mocht Rusland door de sancties minder gaan produceren.

Mogelijk kan de benzineprijs dan ook weer wat gaan dalen. ‘Maar onder de 2 euro gaat het zeker niet worden terwijl we dat een jaar geleden nog een hoog bedrag vonden’, aldus Van Selms. De adviesprijzen zijn donderdag 2,476 euro per liter Euro95 en 2,154 voor een liter diesel. De brandstofprijzen piekten in Nederland op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro.

Het kabinet heeft vanaf 1 april de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Het gaat om een verlaging van 0,173 euro voor een liter benzine, 0,111 euro voor diesel en 0,041 euro per liter LPG.