Misbruiker Mr. Dark krijgt 10 jaar cel en tbs

Voor het afpersen en misbruiken van tien minderjarige meisjes en de handel in extreme verkrachtings- en seksvideo’s is de 35-jarige Michael M. donderdag veroordeeld tot tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen M. geëist.

De rechtbank in Dordrecht stipte in haar vonnis de ‘gewetenloze manier’ aan waarop de Barendrechtse dader te werk ging. Enkele slachtoffers vielen elkaar bij het horen van de veroordeling huilend in de armen.