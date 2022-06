Rusland: honderden buitenlandse huurlingen gedood in Oekraïne

Rusland claimt dat zijn leger ‘honderden buitenlandse huurlingen’ heeft gedood in Oekraïne. Zij werden kort na hun aankomst in trainingscentra in Oekraïne gedood door langeafstandsprecisiewapens en aan het front, aldus het ministerie van Defensie.

De meeste huurlingen zouden zijn gedood op plekken waar werd gevochten. Het ministerie stelt dat dit komt door ‘hun lage opleidingsniveau en gebrek aan echte gevechtservaring’. De Russische informatie is niet onafhankelijk bevestigd.

Het is niet duidelijk hoeveel doden precies zijn gevallen onder de buitenlanders die meevechten met het Oekraïense leger. Via buitenlandse media werd eerder al bekend dat onder anderen een Brit, Amerikaan en Deen waren gedood.

Sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari is een onbekend aantal personen naar Oekraïne afgereisd in de strijd tegen het Rusland, ook vanuit Nederland. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat de toestroom van buitenlandse huurlingen sinds mei is ‘opgedroogd’ en zegt dat het totaal bijna is gehalveerd van 6600 naar 3500.