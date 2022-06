Kabinet haalt teugels aan: strenger toezicht op vermindering CO2

Het kabinet wil de teugels aanhalen en gaat strenger toezien op vermindering van CO2-uitstoot. Ministers worden verantwoordelijk voor het halen van deze klimaatdoelen in de sector die in hun portefeuille valt. Klimaatminister Rob Jetten gaat hierop toezien. Verder gaat het kabinet een wetenschappelijke adviesraad benoemen die het klimaatbeleid beoordeelt.

Jetten heeft zijn plannen woensdag bekendgemaakt. Belanghebbenden kunnen meepraten over het beleidsprogramma, dat is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens hem voor "zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen".