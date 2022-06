Verlichtingsbedrijf Signify koploper in vlakke AEX-index

Verlichtingsproducent Signify was donderdag de sterkste stijger in een vlakke AEX-index van de beurs in Amsterdam. Shell stond juist bij de verliezers bij de hoofdfondsen op Beursplein 5, door een daling van de olieprijzen. Op de aandelenmarkten elders in Europa was het beeld wisselend.

De AEX noteerde rond het middaguur nagenoeg onveranderd op 700,77 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1014,99 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent. De beurs in Londen was gesloten vanwege het platina regeringsjubileum van de Britse koningin Elizabeth.

Signify ging aan kop in de hoofdindex met een plus van ruim 2 procent, gevolgd door staalconcern ArcelorMittal, dat 1,2 procent aan waarde erbij kreeg. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler met een min van 2,2 procent.

Shell

Shell leverde 1 procent in. Het bedrijf heeft alsnog akkoord gekregen van de Britse toezichthouder om een gasproject in de Noordzee te beginnen. De goedkeuring voor het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelte van de Noordzee kwam acht maanden nadat de toezichthouder het project uit milieuoverwegingen had geblokkeerd. Verder zorgt een staking mogelijk voor verstoringen bij de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij een Australische productie-installatie van Shell.

In de MidKap was biotechnoloog Galapagos koploper met een koerswinst van meer dan 2 procent. Hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven op het Damrak was luchtvaartconcern Air France-KLM met een min van 2,3 procent.

Rémy Cointreau

In Parijs kwam drankenconcern Rémy Cointreau met cijfers die goed werden ontvangen door beleggers, want het aandeel steeg 6,5 procent.

De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat Saudi-Arabië meer olie wil gaan oppompen, mocht Rusland door de sancties aanzienlijk minder produceren. De oliegroep OPEC+ vergadert donderdag over de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent goedkoper op 112,60 dollar. Brentolie verloor 2,4 procent in prijs tot 113,59 dollar per vat.

De euro was 1,0687 dollar waard, tegen 1,0639 dollar een dag eerder.