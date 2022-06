Schema voor crisisnoodopvang asielzoekers is nog niet bekend

Het is nog niet volledig bekend welke regio’s over twee weken en daarna aan de beurt zijn om crisisnoodopvang voor asielzoekers te leveren. De plannen moeten volgende week in het Veiligheidsberaad worden afgerond, laat een woordvoerder van het overleg van de 25 regio’s weten.

Amsterdam-Amstelland, Groningen, Friesland en Zeeland staan van 1 tot 15 juni paraat. Als het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is, moeten die vier regio’s klaarstaan om asielzoekers over te nemen en een slaapplek te bieden. Friesland en Groningen doen dat in sporthallen in Heerenveen en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar. Amsterdam-Amstelland heeft nog geen locatie.

Vier andere regio’s moeten op 15 juni het stokje overnemen voor de duur van twee weken. Een daarvan is in elk geval Midden- en West-Brabant. Die regio is nu aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn. ‘Men denkt aan het verdelen van de mensen over de drie districten van Midden- en West-Brabant, dus vijftig vluchtelingen per district. Dit moet snel duidelijk zijn’, aldus een woordvoerster. De drie districten van de veiligheidsregio zijn Baronie (Breda en omstreken), Markiezaten (Bergen op Zoom en Roosendaal) en Hart van Brabant (Tilburg en omstreken).

Plekken zoeken

De veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Utrecht zouden van 29 juni tot en met 12 juli klaar moeten staan. In de tweede helft van juli zouden Hollands Midden, Noord-Holland Noord en mogelijk ook Brabant-Zuidoost aan de beurt moeten komen. Elke regio laat weten nog te zoeken naar plekken waar de asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Andere regio’s noemen nog geen datum. Zo zegt Limburg-Noord: ‘Op dit moment ligt er inderdaad een vraag voor Veiligheidsregio’s om bij toerbeurt crisisnoodopvang te realiseren voor asielzoekers. We buigen ons momenteel over deze uitvraag en bespreken hoe we hieraan invulling kunnen gegeven.’ De regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland verwijzen naar het Veiligheidsberaad. Dat doet ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).