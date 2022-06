Gewonden door botsing luchtballon met trein in Amerikaanse staat

Een luchtballon is in de Amerikaanse staat Wisconsin neergestort en daarna aangereden door een trein. Volgens NBC News zijn bij het ongeval van woensdagavond (lokale tijd) de drie inzittenden van de ballon zwaargewond geraakt.

Op beelden van Amerikaanse media is te zien hoe de overblijfselen van een ballon in een elektriciteitskabel hangen, een mandje is niet meer te zien.

Hoe het ongeluk bij de plaats Burlington kon gebeuren, is niet duidelijk. Een trein van de Canadese spoorwegen reed met onbekende snelheid af op het mandje met daarin de drie inzittenden, melden getuigen aan NBC News. Een woordvoerder van de Canadese spoorwegen kan niets over het incident zeggen.

Twee van de drie gewonden zouden per helikopter zijn vervoerd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek naar het ongeluk.