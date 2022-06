ACM legt Ziggo last onder dwangsom op om beperkte modemkeuze

Telecombedrijf Ziggo biedt in bepaalde regio’s nog altijd geen vrije modemkeuze aan. Daarmee overtreedt het bedrijf de regels. Reden voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een last onder dwangsom op te leggen. Voor 1 juli moet Ziggo de zaken op orde hebben, anders moet Ziggo een boete van 12.500 euro per dag betalen tot een maximum van 500.000 euro.