Dode ontploffing in Fries drugslab is 53-jarige Eindhovenaar

De man die dinsdagavond om het leven kwam door een explosie in een schuur nabij een woning in het Friese Haule is een 53-jarige inwoner van Eindhoven, meldt de politie. Eerder werd al bekend dat een tweede persoon die bij de ontploffing zwaargewond raakte een 21-jarige man uit Eindhoven is. Op de plek van de ontploffing was een drugslab ingericht.