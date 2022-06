Vattenfall doet gascentrale Eemshaven over aan RWE

Energieconcern Vattenfall verkoopt de Magnum energiecentrale in Eemshaven aan sectorgenoot RWE. De gasgestookte centrale komt dan per 30 september in Duitse handen, maakten de bedrijven bekend. RWE neemt al het personeel dat werkt bij de Magnum centrale over van Vattenfall. De overname moet onder meer nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad van Vattenfall.