Doden en gewonden bij brand in verzorgingshuis Tsjechië

Bij een grote brand in een verzorgingshuis aan de noordrand van de Tsjechische hoofdstad Praag zijn twee doden en meer dan vijftig gewonden gevallen, onder wie twee zeer ernstig. De brand brak woensdagavond uit in het tehuis in Roztoky. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Meer dan honderd brandweerlieden werden ingezet om de brand te bestrijden, wat acht uren in beslag nam. Tijdens het blussen vonden ze twee omgekomen slachtoffers. De burgemeester van de plaats heeft de brand een ramp genoemd.