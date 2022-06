Shell bij grootste dalers in AEX-index op Beursplein 5

Olie- en gasconcern Shell stond donderdag bij de opening van de aandelenbeurzen bij de grootste zakkers in de AEX-index. De onderneming kreeg alsnog akkoord van de Britse toezichthouder om een gasproject in de Noordzee te beginnen. Verder zorgt een staking mogelijk voor verstoringen bij de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij een Australische productie-installatie. Verder daalden de olieprijzen, wat de koers mogelijk beïnvloedt.

Shell stond na een paar minuten handelen 1 procent lager. De goedkeuring voor het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelde van de Noordzee kwam acht maanden nadat de Britse toezichthouder het project uit milieuoverwegingen had geblokkeerd. Maar nu de energieprijzen de pan uitrijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zoeken de Britten naar manieren om de binnenlandse olie- en gasvoorraden op peil te houden. Om die reden komt de stakingsdreiging bij het Australische platform Prelude uiterst ongelegen.

De AEX-index noteerde 0,2 procent hoger op 702,51 punten. Ook Aegon, dat ex-dividend noteerde, verloor 1 procent. Betalingsbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een winst van 1,4 procent.

PostNL

De MidKap steeg 0,3 procent tot 1009,75 punten. Bij de middelgrote fondsen gaat de aandacht later op donderdag onder andere uit naar PostNL (plus 0,1 procent). Het postbedrijf hoort dan of de eerdere fusie met Sandd wel doorgang had mogen vinden. De overheid gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor de fusie. Dit besluit werd vernietigd waarop de Staat in beroep ging.

Ook de luchtvaart weet de aandacht op zicht gericht door acties op de luchthaven van Brussel. Daar legden bagageafhandelaars spontaan het werk neer. Vooral vluchten van TUI zijn donderdagochtend getroffen, maar het bedrijf verwerkt ook koffers voor passagiers van onder meer Ryanair en Lufthansa. TUI won in Frankfurt evengoed 1,3 procent terwijl Lufthansa een plus van 0,5 procent liet noteren. Ryanair noteerde in Dublin een fractie hoger.

Saudi-Arabië

De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 1 procent.

Verder zakten de olieprijzen wat weg na berichten dat Saudi-Arabië meer van de fossiele brandstof wil gaan oppompen mocht Rusland door de sancties aanzienlijk minder produceren. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 113,09 dollar. Brentolie verloor 1,7 procent in prijs tot 114,27 dollar per vat.

De euro was 1,0678 dollar waard, tegen 1,0639 dollar een dag eerder.