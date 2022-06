Den Haag neemt 400 asielzoekers over uit Ter Apel

Ongeveer 400 asielzoekers krijgen een opvangplek in Den Haag. Van 1 juli tot en met 31 december kunnen ze terecht in een kantoorpand op industrieterrein Binckhorst, niet ver van NS-station Voorburg. De tijdelijke locatie moet helpen om de druk op het volle aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen.

‘We kennen allemaal de beelden uit Ter Apel. De situatie daar is zo schrijnend, dat wij als Den Haag onze verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep van het Rijk om vluchtelingen op te vangen’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Vluchtelingen). ‘Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld verdienen een goede plek om te verblijven in afwachting op de beslissing van hun asielaanvraag, niet in overvolle sporthallen, tenten of op een stoeltje op de gang.’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor beveiliging rond het terrein en voor activiteiten voor de bewoners. Ook regelt het COA onderwijs voor kinderen.

Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat praat met het COA over eventueel langere opvang in het gebouw.