Britten: Rusland maakt gestaag opmars in Severodonetsk

De Russische troepen boeken gestaag terreinwinst in Severodonetsk, rapporteert het Britse ministerie van Defensie. In de dagelijkse inlichtingenupdate wordt gemeld dat de opmars mogelijk wordt gemaakt door een ‘een zware concentratie van artillerie’.

Daarbij vallen volgens de Britten slachtoffers aan Russische zijde. Het merendeel van de stad in de oostelijke regio Loehansk is inmiddels ingenomen. Het gaat volgens de regionale gouverneur om 70 procent van het gebied. De hoofdroute naar de stad is waarschijnlijk nog wel onder controle van Oekraïne, meldt het Britse ministerie.

Defensie meldt verder dat het oversteken van een rivier ten zuiden van Severodonetsk van ‘vitaal’ belang is voor Russische troepen als ze Loehansk willen innemen en de focus van hun operatie willen verschuiven naar de regio Donetsk. Het Oekraïense leger zou nog controle hebben over die rivier en er bruggen hebben vernietigd.

Door de gevechten in Severodonetsk is volgens de Oekraïense autoriteiten 90 procent van de gebouwen beschadigd of vernietigd. Daarnaast zijn inwoners massaal op de vlucht geslagen en ook zijn er doden gevallen. De stad telde voor de oorlog zo’n 100.000 inwoners, nu nog ongeveer 12.000. Het dodental staat volgens Oekraïense informatie op ongeveer 1500.