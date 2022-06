NASA laat tweetal bedrijven nieuwe ruimtepakken ontwikkelen

De ruimtepakken die NASA-astronauten momenteel dragen in het internationale ruimtestation ISS raken snel verouderd. Zo zijn er incidenten bekend van water dat zich ophoopte in helmen tijdens ruimtewandelingen. De nieuwe pakken kunnen al in 2025 klaar zijn voor de eerste tests. De uitrustingen zijn bedoeld voor gebruik door NASA-astronauten op de Artemis-missie, die voor het eerst sinds het begin van de jaren zeventig weer Amerikaanse astronauten op de maan zal doen landen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat NASA een eerste bemande missie naar Mars uitvoert.

‘Dit is een historisch moment voor ons,’ zei Johnson Space Center-directeur Vanessa Wyche op een persconferentie in Houston. ‘In deze pakken zal geschiedenis worden geschreven.’