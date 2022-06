ABN AMRO MeesPierson verwacht geen economische recessie

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat een wereldwijde economische recessie voorlopig kan worden vermeden. De private bank van ABN AMRO in Nederland erkent dat productieproblemen voor bedrijven, zoals verstoringen in toeleveringsketen, door de oorlog in Oekraïne zijn verergerd en dat de inflatievooruitzichten zijn verslechterd. Daar staat tegenover dat grote delen van de dienstensector in de ontwikkelende economieën nog herstellen van de impact van de coronapandemie.