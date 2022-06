Olie- en gasconcern Shell bij blikvangers op Beursplein 5

Olie- en gasconcern Shell zal donderdag een van de blikvangers zijn in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming kreeg alsnog groen licht van de Britse toezichthouder om een gasproject in de Noordzee te beginnen. Daarnaast zal de daling van de olieprijzen mogelijk invloed hebben op de koers van het zwaargewicht op het Damrak.

De goedkeuring voor het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelde van de Noordzee kwam acht maanden nadat de Britse toezichthouder het project uit milieuoverwegingen had geblokkeerd. Maar nu de energieprijzen de pan uit rijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zoeken de Britten naar manieren om de binnenlandse olie- en gasvoorraden op peil te houden.

Verder zakten de olieprijzen wat weg na berichten dat Saudi-Arabië meer van de fossiele brandstof wil gaan oppompen mocht Rusland door de sancties aanzienlijk minder produceren. Zowel Amerikaanse olie als Brentolie kostte donderdagochtend bijna 2 procent minder per vat. Daarmee herstelden de prijzen alweer iets van een groter verlies eerder. Donderdag zullen de leden van oliekartel OPEC en diens bondgenoten waaronder Rusland en Kazachstan naar verwachting een bescheiden verhoging van de productie overeenkomen.

Luchthavens in Europa

Ook de luchtvaartsector weet de aandacht op zich gericht. Op Brussels Airport hebben afhandelaars van bagage spontaan het werk neergelegd. Dat zorgt voor verstoringen in de vluchtschema’s. De laatste tijd is er veel te doen over de drukte op de luchthaven en de tekorten aan personeel. Ook op andere luchthavens in Europa zorgt dit voor chaos. Op Schiphol was erbij het begin van de meivakantie een staking die voor grote problemen zorgde.

Verder beslist het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep uitspraak over de fusie van PostNL en Sandd. De overheid gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor de fusie. Maar na klachten van concurrerende postbedrijven ging de rechter daar in eerste aanleg niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep. De zaak is opmerkelijk omdat de twee postondernemingen al meer dan twee jaar één bedrijf zijn.

Verder spelen mogelijk ook uitlatingen van topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase een rol in het beurssentiment. Hij waarschuwde beleggers om zich voor te bereiden op onrust op de financiële markten, nu de Federal Reserve bezig is met het opvoeren van de rente en Rusland oorlog blijft voeren in Oekraïne.