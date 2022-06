Vijf doden bij schietpartij in ziekenhuis in Oklahoma

In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn woensdag bij een schietpartij zeker vijf doden gevallen, onder wie de schutter zelf, blijkbaar door een door hemzelf toegebrachte wond, meldt de politie. Ook is er een onbekend aantal gewonden gevallen. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

Lokale politieagenten haastten zich na een oproep over een ‘situatie met een actieve schutter’ (active shooter situation) naar het St. Francis Hospital in de plaats Tulsa, waar een gewapende man door de gangen van het ziekenhuis zou lopen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, ontdekten ze dat enkele mensen waren neergeschoten. ‘Op dat moment waren enkelen van hen al dood’, zei politiechef Richard Meulenberg tegen ABC News. Van een van de doden namen de agenten aan dat het de schutter was, ‘omdat hij een lang geweer en een pistool bij zich had’, aldus Meulenberg.

De verdachte is nog niet geïdentificeerd. Zijn leeftijd wordt geschat tussen 35 en 40 jaar. Onder de doden bevinden zich zowel ziekenhuismedewerkers als patiënten, zei de politie.

Vorige week dinsdag opende een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie zelf werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.