Terugtreden Sandberg is ‘einde tijdperk’ bij moeder Facebook

In een reactie op haar vertrek wijst Zuckerberg erop dat het Sandberg was die hem heeft geleerd hoe je een bedrijf moet runnen. Sandberg kwam in 2008 bij Facebook toen Zuckerberg nog maar 23 jaar oud was. Hij laat weten dat hijzelf en zijn vrouw Priscilla Sandberg ook al jaren als een goede vriend beschouwen.

Sandberg werd alom beschouwd als het zakelijke genie achter de onderneming die vorig jaar goed was voor bijna 120 miljard dollar aan omzet. Naast Zuckerberg was ze ook het belangrijkste gezicht van het bedrijf. Ze heeft Facebook vaak publiekelijk verdedigd toen het bedrijf veel kritiek over zich heen kreeg, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws te bestrijden.

Filantropische stichting

Naar eigen zeggen wil Sandberg meer tijd vrijmaken voor werk voor haar filantropische stichting, vandaar haar besluit. Ze gaat niet helemaal weg bij Meta maar blijft na haar stap terug later dit jaar nog een zetel houden in het bestuur.

Haar opvolger wordt Javier Olivan, die momenteel leiding geeft aan de groei-inspanningen van het bedrijf waar ook Messenger, Instagram en Whatsapp onder vallen. Ondanks dat Sandbergs opvolger geen onbekende is, zijn beleggers woensdag geschrokken van de aanstaande wisseling van de wacht. Meta Platforms verloor op Wall Street na de aankondiging bijna 3 procent aan beurswaarde.