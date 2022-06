Ollongrenn ‘heel blij’ met aansluiting Denen bij EU-defensiebelei

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) is ‘heel blij’ dat de Denen zich lijken aan te sluiten bij het Europese defensiebeleid. Volgens exitpolls wil 69 procent van de Denen nauwer militair samenwerken met de Europese Unie.

‘Het is goed nieuws voor de Europese defensiesamenwerking’, zegt de minister in een reactie. De samenwerking wordt hierdoor ‘nog hechter en intensiever’. Het betekent dat Deense militairen straks kunnen meedoen met Europese missies en aan het gezamenlijk inkopen van materieel.

Denemarken is de enige EU-lidstaat die niet meedoet aan het gezamenlijke defensiebeleid. Ollongren kondigde woensdag in haar Defensienota juist aan dat Nederland militair nauwer wil samenwerken met de buurlanden.

Zweden en Finland

Onlangs kondigden Zweden en Finland aan bij de NAVO te willen. Dat Denen nu voor diepere militaire samenwerking met de EU kiezen is het ‘zoveelste bewijs van eenheid’, aldus Ollongren. Die eenheid is volgens haar een reactie op de Russische inval in Oekraïne.

Het besluit van de Denen noemt ze ook goed nieuws voor de NAVO. Meer militaire samenwerking in de EU is ‘heel goed’ voor het bondgenootschap, zegt ze. ‘De Amerikanen willen ook dat de Europese Unie een been bijtrekt’ op militair gebied.

Naast de NAVO werkt Nederland met de Denen ook militair samen in de Joint Expeditionary Force (JEF), een snelle reactiemacht onder Britse leiding. Hierin zitten verder IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen.