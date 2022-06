Johnny Depp wint smaadzaak tegen ex-vrouw Amber Heard

Johnny Depp heeft de zaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard gewonnen. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. De rechter in Fairfax (Virginia) oordeelde woensdag dat voldoende is bewezen dat er sprake is van smaad. Heard moet Depp miljoenen dollars aan schadevergoeding betalen. Depp was niet aanwezig bij de uitspraak, Heard wel.