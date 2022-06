Denen willen zich aansluiten bij Europees defensiebeleid

Denemarken is het enige land van de EU dat niet meedoet aan het Europees defensiebeleid, en dus ook ontbreekt bij militaire EU-missies. De Russische invasie in Oekraïne bracht het land klaarblijkelijk op andere gedachten, menen waarnemers.

Premier Mette Frederiksen had de kiezers aangeraden om voor te stemmen en een einde te maken aan de uitzonderingspositie. ‘In een tijd dat we moeten vechten voor de veiligheid van Europa, moeten we meer verbonden zijn met onze buren.’

Dat Denemarken niet meedeed aan het beleid, komt omdat de Denen in 1992 nipt het Verdrag van Maastricht verwierpen. Om Denemarken toch aan boord te krijgen, kreeg het land van de EU een aantal uitzonderingsposities, ook wat betreft de euro en het gezamenlijke justitiebeleid.