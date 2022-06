Beveiligingsbedrijven: toeslag Schiphol is verkapte staatssteun

En tegen beveiligers waarschuwt de brancheclub die onder meer beveiligingsbedrijven voor evenementen en horecagelegenheden vertegenwoordigt: ‘Beveiligers laat jullie intussen niets wijsmaken. Deze geldinjectie is helaas van korte duur want de rest van Nederland kan niet volgen zonder dat de cao’s op gelijk niveau worden gebracht en hier zit Schiphol en de overheid niet aan tafel om als pinautomaat te dienen.’

Schiphol geeft personeel in de drukke zomermaanden een toeslag van 5,25 euro per uur, in de hoop zo het werken op het vliegveld wat aantrekkelijker te maken en de werving van personeel op gang te helpen. Dat laatste is nodig omdat de grote drukte van de afgelopen weken in combinatie met personeelstekorten tot chaotische situaties leidde. Na de zomer krijgt het personeel nog eens 1,40 euro per uur extra. Deze laatste regeling loopt tot 1 september 2023.

Lang niet alle medewerkers die het extra loon krijgen, zijn in dienst van Schiphol. Veel van hen werken bijvoorbeeld voor beveiligingsbedrijven. Dit terwijl er voor de beveiligingsbedrijven ook gewoon cao-afspraken bestaan, geeft VBe NL aan. Daarbij zijn er volgens de organisatie ook nog grote verschillen tussen de cao Particuliere Beveiliging die veel gebruikt zou worden in de luchthavenbeveiliging en de cao Veiligheidsdomein. Bij die laatste cao zouden de lonen al jaren structureel hoger liggen dan bij de andere cao, totdat Schiphol met het extra geld over de brug kwam.