Rusland schond afspraken met schuldeisers, zegt commissie

Rusland is niet al zijn verplichtingen aan schuldeisers nagekomen, oordeelt een speciale commissie die oordeelt over wanbetaling. Het land dat Oekraïne binnenviel liet na om extra rente over te maken die beleggers hadden geëist na een verlate afbetaling op obligaties. Omdat het slechts om een relatief gering bedrag van 1,9 miljoen dollar ging en de rest van de aflossing wel is gedaan, betekent dit niet dat Rusland in gebreke is bij het terugbetalen van alle schulden.

De beslissing is genomen door het Credit Derivatives Determinations Committee, die beslist of er sprake is van wanbetaling en daarom verzekeringen moeten worden uitgekeerd aan beleggers die zich hiertegen hebben ingedekt met zogeheten swaps. Ondanks het relatief kleine bedrag dat Rusland niet betaalde, kunnen deze beleggers mogelijk flink geld verdienen omdat ze geld uitgekeerd krijgen wegens officieel vastgestelde wanbetaling. De internationale financiële commissie praat volgende week verder over de kwestie.

Voor Rusland wordt het door financiële sancties wegens de oorlog in Oekraïne steeds moeilijker om schulden af te betalen. De buitenlandse tegoeden van de Russische centrale bank zijn bevroren en het land mag zijn staatsschuld van de Verenigde Staten niet meer betalen vanaf dollarrekeningen die het aanhoudt bij Amerikaanse financiële instellingen. Een tijdelijke overgangsperiode waarin dit nog wel mogelijk was liep tegen het einde van mei af. Beleggers houden er daarom ernstig rekening mee dat Rusland ook andere schulden niet kan afbetalen.

Geen wanbetaler

De Russische minister van Financiën, Anton Siloeanov, ontkende eerder dat Rusland wanbetaler is omdat het voldoende middelen heeft om alle schulden te betalen. Vorige maand kondigde hij aan dat Moskou desnoods in roebels betaalt als de VS dollarbetalingen blokkeren, maar daarmee is Rusland volgens experts ook in gebreke.

Rusland suggereerde onlangs ook dat voor obligatiebetalingen een zelfde systeem kan worden opgezet zoals bij betalingen voor gas in roebels. Om sancties te omzeilen zouden ze dan een Russische rekening in dollars, euro’s of andere buitenlandse valuta kunnen openen en een roebelrekening. Het omzetten van roebels naar andere munten zou dan gebeuren via een instantie die niet op de sanctielijst staat.