Vijlbrief geeft vergunning voor gaswinning op Noordzee

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vergunningen gegeven voor boringen naar een nieuw gasveld in de Noordzee. Nederland doet dit samen met Duitsland, waar overigens nog op een vergunning wordt gewacht. Gaswinning in de Noordzee staat in het coalitieakkoord, maar is niet onomstreden: burgemeesters van Waddeneilanden uitten begin dit jaar hun grote zorgen over de plannen.