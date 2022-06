Philips onderuit op Damrak na bericht over beademingsapparaten

Philips is woensdag onderuit gegaan op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van een bericht in Het Financieele Dagblad dat het zorgtechnologieconcern al in 2015 over bewijs beschikte van ernstige problemen bij de Amerikaanse dochter Respironics. Het duurde vervolgens tot 2021 voordat er ingegrepen werd door miljoenen beademingsapparaten voor patiënten met slaapapneu terug te roepen.

Het aandeel Philips leverde aan het eind van de handelsdag meer dan 4 procent in. Dit ondanks dat er volgens een woordvoerder van de onderneming eigenlijk geen nieuws in het krantenartikel zou staan. Het FD baseerde zich op een 91 pagina’s tellend rapport uit december waar de krant de hand op wist te leggen.

De zegsman van Philips geeft aan dat in november al naar buiten was gekomen dat het bedrijf al jaren signalen had dat er problemen waren met beademingsapparaten. Hij stelt dat het jarenlang echter om heel weinig meldingen ging. Daardoor had Philips volgens hem niet in de gaten dat er structureel iets mis was. Hier kwam de onderneming pas vorig jaar achter en toen zijn er ‘meteen ingrijpende maatregelen’ genomen.

Omlaag

De Europese beurzen gingen woensdag over de gehele linie omlaag. Beleggers maakten zich zorgen om de groei van de economie na tegenvallende cijfers over de industriële bedrijvigheid in veel Europese landen. Ook een flinke daling van de Duitse winkelverkopen leidde tot zorgen en in de VS waren er ook sombere macro-economische cijfers.

De AEX-index in Amsterdam daalde uiteindelijk 1,6 procent tot 701,19 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 1007,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot ongeveer 1 procent.

TomTom hoger

TomTom ging wel 1 procent hoger de handel uit. De navigatiedienstverlener ontslaat vijfhonderd mensen bij het onderdeel dat navigatiekaarten maakt. Dat komt neer op ongeveer een tiende van al het personeel. De afgelopen tijd heeft TomTom flink geïnvesteerd in een nieuwe, meer geautomatiseerde manier van kaarten maken.

In het buitenland stond Deutsche Bank (min 0,8 procent) in de belangstelling. Topman Asoka Wöhrmann van vermogensbeheertak DWS is opgestapt nadat de Duitse justitie dinsdag een inval had gedaan. DWS wordt beschuldigd van ‘greenwashing’, waarbij investeringen groener of duurzamer worden voorgedaan dan ze daadwerkelijk zijn.

De euro was 1,0639 dollar waard, tegen 1,0733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 116,39 dollar. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs naar 117,34 dollar per vat.