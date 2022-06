Kamer overwegend positief over plannen van Defensie

In de Tweede Kamer wordt de nieuwe Defensienota over het algemeen positief ontvangen. Maar vooral de SP en PVV zijn kritisch. Het ministerie van Defensie krijgt de komende jaren miljarden euro's extra en gaat die gebruiken om achterstanden weg te werken.

Vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen gaven de meeste partijen al aan meer geld in de krijgsmacht te willen investeren. Het nieuwe kabinet beloofde structureel 3 miljard euro extra. Na de Russische inval in Oekraïne is dat bedrag op verzoek van de Kamer opgehoogd naar 5 miljard euro.

Dat geld gaat naar het ophogen van voorraden en aanschaf van nieuw materieel. Ook gaan de landmacht, luchtmacht en marine nog meer samenwerken met de buurlanden. En er wordt meer ingezet op specialisatie. Capaciteiten waar de strijdkrachten goed in zijn en een meerwaarde hebben voor bondgenoten krijgen extra geld.

Eerst de basis

"Ik ben realistisch. We willen graag meer doen natuurlijk, maar eerst de basis op orde", laat Peter Valstar (VVD) weten. Voor hem kwam het belangrijkste nieuws al een dag eerder met de aankondiging van een nieuwe cao waardoor de lonen van de laagste rangen en schalen met meer dan 20 procent omhoog kunnen gaan.

Volgens CDA'er Derk Boswijk is het geld hard nodig. "Met deze investeringen gaan we de ergste gaten dichten." Alexander Hammelburg (D66) spreekt van een "zeer belangrijke koerswijziging" met meer Europese samenwerking en de inzet op specialismen. Samen zijn we sterker en veiliger, aldus de D66'er.

Duidelijke keuze mist

"De PvdA steunt meer investeringen in onze Defensie, en het is goed dat het kabinet hier werk van gaat maken", zegt Kati Piri. Ze mist wel een duidelijke keuze voor een specialisme en had meer investeringen in de landmacht willen zien. Haar SP-collega Jasper van Dijk is blij met de nieuwe cao, maar vindt 5 miljard extra voor Defensie te veel. "Dit is vooral een feestje voor de wapenindustrie."

Sietse Fritsma van de grootste oppositiepartij PVV ziet verkeerde prioriteiten. Hij wil stoppen met buitenlandse missies en juist minder focus op de EU. JA21 maakt zich ook zorgen over dat laatste. "Verdere opbouw naar een Europees leger vindt JA21 onverstandig en onnodig." De SGP wil vooral dat het kabinet opschiet. "Want anders staan we voor onze orders achter in de rij", aldus Chris Stoffer.