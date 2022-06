Oekraïense boeren verwachten 40 procent minder tarwe

In het tarweseizoen 2022/2023 verwachten graanbedrijven in totaal 19,2 miljoen ton tarwe te oogsten, terwijl dat in het voorgaande seizoen 33 miljoen ton was. Door de oorlog zijn veel graanvelden onbegaanbaar, waardoor ze niet ingezaaid kunnen worden. Desondanks ligt de opbrengst komend oogstjaar drie keer hoger dan Oekraïners zelf consumeren, waardoor in theorie nog wel export mogelijk is.

UGA verwacht dat Oekraïne 10 miljoen tarwe zal exporteren, terwijl dat volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw vorig jaar nog 20 miljoen ton was. Normaal gesproken loop veel van de Oekraïense export via de havens, maar Rusland controleert een groot gedeelte van de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee of blokkeert ze.

Rusland en Oekraïne zijn beide belangrijke graanproducenten. Samen zijn ze goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde tarwe-export. De Verenigde Naties vrezen daarom dat in veel landen hongersnoden ontstaan door de oorlog, vooral in armere Afrikaanse landen die afhankelijk zijn van geïmporteerd graan uit Oekraïne. Door de angst voor tekorten schoten de prijzen voor tarwe en andere granen de hoogte in na het begin van de oorlog. Rusland is bovendien een belangrijke exporteur van kunstmest en Oekraïne is een wereldspeler in zonnebloemolie.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN probeert met Moskou en Kiev tot een deal te komen om de graanexport uit beide landen weer op gang te helpen. Hij zei woensdag hoopvol te zijn over zo’n overeenkomst, maar een akkoord is er nog altijd niet. De Russische president Vladimir Poetin zei graanexport via de Zwarte Zee mogelijk te willen maken en meer kunstmest te willen exporteren, maar dat daarvoor wel sancties tegen Rusland versoepeld worden.