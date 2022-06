Logistiekconcern DB Schenker verwacht aanhoudende vrachtproblemen

Het internationale vrachtverkeer zal nog maandenlang last houden van problemen in toeleveringsketens. Dat voorspelt topman Jochen Thewes van de Duitse logistieke dienstverlener DB Schenker, die ook in Nederland actief is. Onder andere de strenge lockdown in grote Chinese steden, waaronder Shanghai, zorgden voor vertraging bij het verschepen van containers. De versoepeling van de coronamaatregelen door de Chinese overheid biedt geen snelle verlichting, verwacht Thewes.