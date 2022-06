Douane België stuit op miljoenen nepsigaretten tussen de koffie

De douane nam de sigaretten in beslag in Berlare, een kilometer of 20 ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. Die moesten doorgaan voor echte pakjes Marlboro Red, Marlboro Gold, Lambert & Butler en Rothmans. De douane kwam de rookwaar op het spoor in een onderzoek naar tabakssmokkel van België naar Frankrijk.

Dit jaar zijn in België al 193 miljoen clandestiene sigaretten in beslag genomen. De handel is steeds lucratiever sinds overheden zoals die van Nederland tabak steeds duurder maken om roken te ontmoedigen.

Voor de sigaretten had 5,125 miljoen euro aan accijnzen en btw moeten worden betaald. In de branderij lag ook 1,8 ton koffie, maar die was wel legaal.