Brancheclub voor tabakswinkels: torenhoge prijs ‘symboolpolitiek’

De mogelijke prijsverhoging voor een pakje sigaretten naar meer dan 40 euro in 2040 is ‘symboolpolitiek’ van het kabinet om rokers aan te pakken. Dat zegt voorzitter Jos Zuijdwijk van de brancheorganisatie voor tabakswinkels NSO Retail. Volgens ingewijden in Den Haag wil staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid zo veel meer vaart maken met het verminderen van het aantal rokers.

In het coalitieakkoord stond al dat de prijzen in stappen verhoogd moeten worden naar ongeveer 10 euro per pakje in 2025, maar Van Ooijen denkt dat sterkere prijsverhogingen de beste manier zijn om ervoor te zorgen dat nog minder mensen roken.

Maar volgens Zuijdwijk zullen ‘rücksichtslose’ prijsverhogingen alleen maar zorgen voor financiële moeilijkheden voor mensen die roken. Hij heeft wel begrip voor de ambitie om het gebruik van tabak terug te dringen, maar vindt dat meer ingezet moet worden op voorlichting over de gezondheidsgevaren van roken. Ook moet er meer geld komen voor verslavingsexperts om mensen te helpen die zelf willen stoppen met roken.

Verder wijst Zuijdwijk erop dat in buurlanden tabak goedkoper kan worden gekocht en dat mensen dan gewoon vaker de grens over zullen gaan naar België en Duitsland om sigaretten te kopen. Ook denkt hij dat de smokkel van rookwaren flink zal toenemen, net als de productie van nagemaakte tabaksproducten. ‘De overheid is op alle fronten bezig te bepalen wat mensen moeten doen’, concludeert Zuijdwijk.