Pomphouders zien veel automobilisten naar Duitsland trekken

Automobilisten steken massaal de grens naar Duitsland over om daar te gaan tanken nu Duitsland de accijnzen op brandstof heeft verlaagd. Dat merken pomphouders in de grensstreek, meldt voorzitter Ewout Klok van Belangenvereniging Tankstations (BETA). ‘Het is niet best vanmorgen.’

In Duitsland ging woensdag een verlaging van de belastingen in van 35 cent per liter benzine en 17 cent per liter diesel. ‘We merken dat mensen daar op hebben zitten wachten en hun tank hebben leeg gereden’, aldus Klok. Bij zijn eigen tankstation in Hoogeveen valt het nog mee. ‘We zitten net te ver van de grens, schat ik’. Tankstations die minder dan 30 kilometer van de Duitse grens liggen hebben het echter rustig.

Toch denkt Klok dat als de nieuwigheid er af is, veel automobilisten weer in Nederland gaan tanken. ‘Tanken is toch ook iets wat niet te onhandig moet zijn. Dat doe je het liefst dicht bij huis.’ Na enkele dagen tot een week is duidelijk hoe de situatie de komende tijd zal zijn, verwacht de BETA-voorman.

Maatregelen

De pomphouders hopen dat de Nederlandse overheid hen tegemoetkomt met extra maatregelen. ‘Een extra accijnsverlaging is veel gedoe, maar een verlaging van de btw is snel door te voeren’, denkt Klok. ‘Als die van 21 procent naar 9 procent gaat, dan scheelt dat al aanzienlijk.’

Nederland voerde per 1 april al een accijnsverlaging door, die tot het einde van dit jaar van kracht blijft. ‘Hij is tijdelijk, maar dat was het kwartje van Kok ook’, verwijst Klok naar een accijnsverhoging uit de jaren negentig. ‘Dat is ook dertig jaar gebleven, dus wie weet kan dat met deze verlaging ook.’