VK heeft naar schatting 2 miljoen mensen met langdurige Covid

Uit een analyse komt naar voren dat 1,4 miljoen van de 2 miljoen mensen zeker twaalf weken na een infectie met het coronavirus nog gezondheidsklachten hadden. 826.000 mensen raakten minstens een jaar geleden voor het eerst besmet, bij bijna de helft van deze groep vond de besmetting zelfs langer dan twee jaar geleden plaats.

Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid, hoesten en spierpijn. Langdurige Covid heeft volgens het Britse statistiekbureau een negatief effect op de dagelijkse bezigheden van 71 procent van de mensen. Onder de 2 miljoen zijn veel mensen van 35 tot en met 69 jaar, vrouwen, inwoners van achterstandswijken en mensen met bepaalde gezondheidsproblemen. Ook gaat het om relatief veel personeel uit het onderwijs en de (maatschappelijke) zorg.

Het bureau baseert zich op de bijna 300.000 reacties op een enquête over het coronavirus, die vorige maand werd gehouden onder een representatieve groep. Er wordt gesproken van langdurige Covid als symptomen langer dan vier weken na een vastgestelde of vermoedelijke coronabesmetting aanhouden. De gevallen waar het statistiekbureau over bericht zijn niet allemaal door artsen vastgesteld maar worden door de respondenten zelf gemeld. Net als in Nederland wordt in het VK niet officieel bijgehouden hoeveel mensen langdurige Covid hebben.