Minister wil schoonmaak plaats delict niet aan nabestaanden laten

Nabestaanden moeten niet zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het huis waar hun naaste door een misdrijf om het leven is gekomen. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft de Kamer beloofd dat hij dat gaat regelen. Vrijwel alle fractie waren hier tijdens een commissiedebat over slachtofferbeleid over begonnen. Nu is het zo dat nabestaanden zelf moeten schoonmaken of opdraaien voor de schoonmaakkosten.